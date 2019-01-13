تقنية واقعية.. تطبيق يريك ملامح وجهك بعد التقدم في العمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

طورت شركة العناية بالبشرة "Olay" تطبيقا ذكيا يمكن أن يمنحك سر الحفاظ على الشباب.

ولكن التطبيق يمكن أن يخيب آمال البعض، لأنه صُمم لكشف المظهر المتوقع للمستخدمين مع تقدمهم في العمر مستقبلا، قبل إعطاء بعض النصائح المفيدة حول كيفية الحفاظ على وهج الشباب.

ويدرس تطبيق "Future You Simulation"، الذي كُشف النقاب عنه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، وجه المستخدم ويشغل خوارزمية دُربت للتعرف على ملامح معينة يمكن أن تتغير مع التقدم في السن.

وأولا، ينقر المستخدمون أو يحملون صورة ذاتية في التطبيق، مع إدخال عمرهم وعرقهم، قبل البدء بتحليل الوجوه. وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وبعد ذلك، يقدم التطبيق "عمرا للبشرة"، وهو تقدير تقريبي لطول عمرها وفقا للتحليل المفصل. ويوجد خيار في الجزء السفلي من التطبيق، يتيح للمستخدمين معرفة كيف سيبدون عند بلوغهم سن العشرين عاما.

واعتمادا على حالة البشرة، يمكن أن يشعر المستخدمون بالصدمة عندما يرون أنه في غضون 20 عاما ستظهر بقع داكنة وتجاعيد، وكل أنواع التغيرات القبيحة.

ويبحث التطبيق عن تغير اللون أو الشوائب على وجه المستخدم، والذي يحدث عادة بسبب التعرض الزائد لأشعة الشمس. كما يكشف كيف يتغير الجلد دون استخدام الواقي الشمسي، مقابل استخدام مستحضرات العناية اليومية.

وتعمل خوارزمية "Olay" من خلال مقارنة الصورة الشخصية للمستخدم مع قاعدة بيانات تضم أكثر من ألف صورة سريرية، لأوجه مختلفة.

وتشمل قاعدة البيانات وجوه النساء بين 10 و80 سنة، ومن 5 مجموعات عرقية مختلفة. كما يأخذ في الاعتبار الطرق التي يميل الناس إلى اتباعها للعناية الذاتية في جميع أنحاء العالم.

وعندما يتقدم الناس في العمر، عادة ما تتعرض وجوههم للإصابة، ويطورون بقع العمر والتجاعيد، في حين أن شفاههم تصبح أرق. ومن خلال تعلم كيفية تقدم العمر، تقول "Olay" إن المستخدمين يمكنهم تعلم ما يجب عليهم فعله الآن، بحيث يتجنبون المشاكل المستقبلية على المدى الطويل.

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