غوغل تطلق خدمة تخزين في الدول العربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة غوغل عن إطلاقها لخدمة التخزين السحابي مدفوعة الثمن والتي خاصتها لـ "غوغل ون" Google One في مزيد من الدول العربية

بما في ذلك دول في الشرق الأوسط، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من الإعلان عنها، ثم إطلاقها تدريجيًا في بعض الدول.

إذ أوضح غوغل في منتصف شهر أيار/مايو 2018 عن "غوغل وان"، وهو الاسم الجديد لخدمة "غوغل درايف" Google Drive الذي سيظهر لمشتركي السعات المدفوعة، مع تغيير في السعات والرسوم الشهرية للخدمة الجديدة.

وأفاد المستخدمون في كل من هولندا والإمارات العربية المتحدة ولبنان وتركيا وبلجيكا بأنهم تلقوا رسائل من جوجل تخبرهم بإمكانية الترقية إلى خدمة "غوغل ون" وذلك بأسعار تبدأ من 1.99 دولار أميركي شهريًا لسعة 100 جيجابايت، وبسعر 2.99 دولار أميركي شهريًا لسعة 200 جيجابايت، وهكذا حتى 299.99 دولارًا أميركيًا شهريًا لسعة 30 تيرابايت.

كما يشار إلى أن خدمة "جوجل ون" تستهدف المستخدمين الذين يحفظون صورهم ومقاطع الفيديو خاصتهم على خدمة “صور جوجل” Google Photos بدقتها الأصلية، وهم بالأصل مشتركون بخدمة "غوغل درايف" المدفوعة.



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