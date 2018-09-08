الحواسيب رخيصة الثمن فكرة جيدة لكن تفتقر للجودة..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الغالبية العظمى من الناس يشترون أجهزة الحاسب المحمولة لمجموعة متنوعة من الأسباب، فالبعض يقومون بشراء أجهزة ماك بغض النظر عن تكلفتها؛ وذلك لأنَّهم يريدون تجربة استخدام آبل، والبعض الآخر قد يحتاجون فقط للوصول إلى البريد الإلكتروني، ولا يزال آخرون يشترون الحاسب مع شاشة اللمس حتى يتمكنوا من إنشاء الرسومات بسهولة..

في الجانب الآخر، نجد بعض الأشخاص ينفقون أقل ما يمكن من المال على أجهزة الحواسيب المحمولة؛ لأنهم لا يملكون المال لشراء حاسب أكثر تكلفةً، أو أنَّهم لا يرون النماذج الأعلى قيمة تستحق التكلفة

في النهاية الجميع يريد الحصول على المزيد من الأشياء وبأقل التكاليف، هذا صحيح عندما يتعلق الأمر بالبقالة، والألعاب، وبالتأكيد عند شراء جهاز حاسب جديد، فأجهزة الحاسب يمكن أن تكون مكلفةً للغاية، هذا هو السبب في أنَّها أحد الأشياء التي يسعى الناس لتوفير المال فيها..

لكن مهما وفرت المال، فعدم كفاءة النوعية يمكن أن يسبب مشاكل في المستقبل. لذا، دعونا ننظر إلى الحالات التي تكون فيها الحواسيب المحمولة الرخيصة مناسبة وبمواصفات عالية.. فماذا ينتظرك إذا اشتريت حاسوب ذو تكلفة منخفضة؟ وفق موقع "أراجيك"..

الجوانب السلبية للحواسيب الرخيصة

هناك احتمالات حيثُ أنّك لست بحاجة إلى جهاز قوي للغاية، ولكنك بحاجة إلى مواصفات أبعد من الأساسيات. لذلك، دعونا نستكشف جوانب الحواسيب التي دون المستوى بصورة عامة عند شراء الحواسيب الرخيصة، وهذا سيساعدك على فهم أفضل لما تدفع من أجله..

الشاشة

تقتضي دقة الشاشة على عدد البيكسلات التي يمكنها إظهارها دفعةً واحدةً، وبالتالي مدى وضوح الصورة. والكثير من أجهزة الحاسب الرخيصة يكون فيها عرض الشاشة 1366 × 768، وهذه ليست بجيدة.

القرص الصلب

المكان الذي يتمّ فيه تخزين البيانات، وكونك تستخدم الحواسيب رخيصة الثمن فستواجهك مشكلتا تخزين. أولها هي انخفاض مساحة القرص الصلب، رغم أنَّ العديد من الحواسيب الرخيصة الثمن تحتوي على محرك أقراص SSD بدلا من HDD، إلَّا أنَّ المساحة ما زالت مشكلة..

ذاكرة الوصول العشوائي RAM

تحتفظ هذه الذاكرة بالبرامج المفتوحة على حاسبك مؤقتا، حيثُ يمكن القول أنَّه مع نقص حجم ذاكرة الوصول العشوائي، ستلاحظ انخفاضًا كبيرًا في الأداء، فمعظم أجهزة الحاسب الرخيصة يكون فيها حجم ذاكرة الوصول العشوائي 4 غيغابايت..

لوحة اللمس ولوحة المفاتيح وغيرها

المكونات المذكورة أعلاه هي أكبر أدوات الاتصال على أجهزة الحاسب المحمولة الرخيصة، ولكن هناك العديد من العناصر للانتباه عليها، ففي الأجهزة المنخفضة الجودة قد تجد لوحة لمس صغيرة جدا..

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