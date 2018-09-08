آبل تطلق منتجاتها في سبتمبر الجاري

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)‏

تستعد شركة "آبل" الأمريكية مؤخرا لإطلاق مجموعة جديدة من منتجاتها الحديثة وذلك في 12 سبتمبر الجاري حيث صرحت شركة آبل أنه من المتوقع أن يكون هناك نسخة جديدة من هواتف "آيفون" كما أشارت أنها تخطط لطرح 3 هواتف "آيفون" دفعة واحدة وستكون عبارة نسخ معدلة من أيقونتها السابقة" آيفون X ".

كما وصفت آبل أن أحدى شاشتها ستكون مدعومه بتقنية ال سي دي، إلى جانب إضافة ثلاثة كاميرات على الهواتف الجديدة

كما ستطلق آبل نسخة جديدة من "آيباد برو" بحواف أقل وبدون زر الشاشة الرئيسي

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