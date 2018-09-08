نوكيا تسعى لإعادة مجدها السابق بهاتف ثوري جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قالت تقارير إعلامية إن شركة "أتش إم دي غلوبال" الفنلندية تعمل على تطوير كاميرا خماسية ستكون متوفرة في هاتف نوكيا الجديد، في خطوة تعد غير مسبوقة في مجال الهواتف الذكية.

وأفاد موقع "ذا فيرج" المتخصص في التكنولوجيا، بأن هاتف نوكيا المنتظر طرحه قريبا، سيعمل بنظام أندرويد، وسيتوفر لأول مرة في تاريخ الهواتف على 5 كاميرات.



وأظهرت صور مسربة، يزعم ناشرها أنها لهاتف نوكيا الجديد، 5 عدسات بنفس المقاس على شكل دائرة، تتواجد كلها على ظهر الهاتف.

ولم تعلق "إتش إم دي" على الصورة المسربة، وهو ما يشير إلى أن الصورة قد تكون صحيحة.

وستتعامل الشركة الفنلندية في هاتفها الجديد مع "Carl Zeiss" لإنتاج العدسات، وهي نفس الشركة التي صنعت عدسات هواتف نوكيا السابقة.

ويقول خبراء إن تعدد العدسات يمنح المستخدم فرصة أفضل للحصول على صورة واضحة داخل تصميم أنيق.

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