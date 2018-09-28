الصين تخترع سيارة طائرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ستطرح الصين أول "سيارة طائرة" في العالم قريبا، حيث قررت شركة "Terrafugia" الصينية الشروع في بيعها ابتداء من الشهر المقبل.

وذكرت الشركة، التي تتخذ من مدينة ووبرن بولاية ماساتشوستس الأميركية مقرا لها، أن السيارة الطائرة تستطيع الطيران لمسافة تصل إلى 640 كيلومترا، وبسرعة قصوى تبلغ 160 كيلومترا في الساعة.

وكشفت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن الشركة لم تحدد بعد سعر بيع أولى سياراتها، لكنها ستكشف عروضها بداية أكتوبر المقبل.

وتابعت أن السيارة الطائرة تضم مقاعد متطورة ومساحة كبيرة لتخزين الأمتعة، وأحزمة أمان متقدمة ووسائد هوائية.

كما تم تزويد السيارة، التي حصلت على وصف "الطائرة الرياضية الخفيفة"، بكاميرات للرؤية الخلفية ونظام المظلات الجديدة.

وخضعت السياراة لعدة اختبارات، ونجحت فيها، بالإضافة إلى أنها تلبي شروط ومعايير السلامة المرورية، إلا أن العملاء سيحتاجون إلى رخصة خاصة للطيران من أجل التمكن من قيادتها.



Photo Source:Barcroft Media

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