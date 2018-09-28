وظائف جديدة في محرك بحث غوغل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أطلقت شركة "غوغل"، وظائف جديدة في محرك البحث لتسهّل على المستخدم الوصول إلى عمليات البحث السابقة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن وظيفة بطاقة النشاط الجديدة تتيح للمستخدم معرفة ما إذا قد تم البحث عن المصطلح من قبل أم لا، إضافة إلى معرفة صفحات الـ«ويب» التي تم النقر عليها، كما يمكن للمستخدم إظهار هذه البيانات إذا كانت مفيدة فقط، حيث يمكن تعطيل عرض البطاقة بشكل مؤقت أو كامل.

وأضافت أنه يمكن للمستخدم ايضاً تخزين النتائج المفيدة في ما يعرف باسم المجموعات، فضلاً عن إضافة الصور ومواقع الـ"ويب" والمقالات من بطاقة النشاط إلى إحدى المجموعات مباشرة.

وأشارت إلى أن موقع «غوغل» يقترح صفحات أخرى تعتمد على المحتويات المخزنة بالفعل أو التي تم البحث عنها سابقاً.

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