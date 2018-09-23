هل تهدد الـ"تكنولوجيا" المتقدمة جودة التعليم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نعيش في عالم متأزم ومجتمع معرفي، في عصر الوقت فيه هارب، لا شيء فيه دائم، ثابت، أو مستقر. وتعتري مجتمع الألفية الجديدة المتنوع غير المتجانس سلسلة من الأزمات الداخلية الاجتماعية والبيئية وأزمة الدول والديمقراطية والممارسات غير المستدامة وتهديد العولمة. وتنطوي تبعات تلك الأزمات على تفاقم انعدام المساواة اقتصادياً واجتماعياً وظهور نوع جديد من الإدارة في العالم، يتسم بمراكز مستقلة لصنع القرار.

حين يُثقل جديد أشكال المعرفة والتجسيد النوعي كل الجوانب الأساسية للمجتمع أو حين تخترق هيكليات المجتمع وعمليات إعادة إنتاجه لذاته مسائل محكومة بالمعرفة بحيث تكون عمليات الإبداع والتحليل الرمزي وأنظمة الخبرة أكثر أهمية من عوامل الإنتاج فإننا نتحدث عن مجتمع معرفي تكمن أبرز تحدياته في توليد الذكاء الجماعي الأجدى من الذكاء المنفرد المتعدد.

يرنو التعليم والمثاليات المنضوية تحت لوائه لخلق مواطنة مثالية إلا أن الغايات تحولت فيما بعد نحو الحرص على حسن تدريب المواطنين ليعود ويتبدّل لاحقاً نحو إحداث صحوة في الروح النقدية. وباتت المثاليات اليوم أكثر التصاقاً بالإبداع أو بالقدرة على التعلم والعزم المستدام حيال مواجهة الأشياء الجديدة وتعديل التوقعات التعليمية بالتوافق. ليس هناك من تعليم بلا إعادة تعلّم ومراجعة لابدّ من الأخذ بها عند إدراك نقاط الضعف. يتوجب علينا في عالم الحداثة المائعة الابتعاد عن التعلّم المتقطع والتوجه لتعليم للحياة، بما يتضمن ذلك من تخطي للمقاومة المدفوعة بشعور الأمان.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية لابد أن يقود التعليم للتمكين وإكساب الأفراد القدرة على صنع القرارات التصرف بما يتوافق معها، والقدرة بالتالي على التأثير في قواعد اللعبة. كما ينطوي التعليم على تطوير مزايا شخصية واجتماعية وتنمية الضمير الاجتماعي بمعنى الوعي بكيفية عمل المجتمع ومعرفة تركيبته وتفويض شخصي يتيح التحرك، ويفتح حواراً بين الشخصي والجماعي والمصالح العامة والشخصية وبين الحقوق والواجبات.

إقرأ: الأمم المتحدة: 4 ملايين طفل لاجئ محرومون من التعليم

ويواجه التعليم العالي وفقاً للإعلان العالمي للقرن الواحد والعشرين عدداً من التحديات المهمة على الصعد العالمية والقومية والمؤسساتية. ويبرز على المستوى العالمي تحديان يكمن أولهما في دور المنظمات الدولية كاليونيسكو من حيث تعزيز عمليات البحث عن التيارات السائدة والتحسينات وتعزيز عمل الشبكات وبرامج التوأمة بين المؤسسات. ويكمن التحدي الثاني في تشجيع التعاون الدولي بين المؤسسات لتبادل المعلومات عبر الحدود وتسهيل التنسيق. لابد للحكومات من تأمين الأموال اللازمة للجامعات لتقوم بدورها، مع سن القوانين الضامنة لتكافؤ فرص الوصول للتعليم وتعزيز دور النساء في التعليم العالي والمجتمع.

تدير التكنولوجيا دفة التغيير في مجال التعليم ضمن منظومة عالم محكومة مفاصله بشاشات نلتصق بها ناهلين من المواقع الإلكترونية والمنصات التفاعلية ومكنونات العالم الافتراضي. لكن حين يتعلق الأمر بالتعليم الصفي فالواقع بالكاد يلامس الحدّ التقني الأدنى.

من المؤكد أن وجهة التكنولوجيا الحالية ستتبدّل دراماتيكياً في السنوات العشر المقبلة. فالابتكار في حقل الذكاء الاصطناعي سريع الخطى مما قد يتيح للآلة القيام ببعض المهام لإفساح المجال أمام الأساتذة للاضطلاع بنشاطات مدروسة كخوض النقاشات المفيدة والكتابة النقدية وإقامة الحجج.

يساعد إدخال اختبارات التقييم الرقمية والفيديوهات وأنظمة المحاكاة إلى المحتوى التعليمي الأساتذة على خلق تجربة تعليمية شخصية ديناميكية لكل طالب، تعزز المحصّلة وتقصّر مدة التعلم. إن الاستثمار في العادات الرقمية للتلامذة يملأ الصفوف بأجواء تفاعلية مهما كان العدد أو الموضوع.

إقرأ أيضا: 44 % من أطفال باكستان دون تعليم