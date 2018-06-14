عاصفة المريخ تهدد حياة "روفر"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تجتاح عاصفة رملية ضخمة كوكب المريخ، مؤدية إلى حجب الشمس عن أجزاء عدة من الكوكب الأحمر.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إن باحثيها لا يتوقعون انقشاعا وشيكا للعاصفة الضخمة التي تغطي ما يقارب 10 مليارات فدان، وهو ما يكفي لتغطية كل من روسيا و أمريكا الشمالية.

وأدت هذه العاصفة إلى حجب الشمس عن الروبوت "أوبورتنتي روفر" الذي يعمل بالطاقة الشمسية، وبهذا لا يستطيع أداء عمله. وتهدد العاصفة حياة روفر إذا ما استمرت الرمال المتحركة بتغطية الألواح التي تمده بالطاقة.

في غضون ذلك، يستمر روبوت آخر يسمى "كيريوستي روفر" في العمل بشكل طبيعي، ويعود الفضل في ذلك إلى أمرين، هما عمله بالطاقة النووية فضلا عن التواجد في منطقة غير متضررة بالعاصفة.

يذكر أنه في 2003، أنزلت ناسا الروبوتين " أوبورتنتي روفر" و"كيريوستي روفر" على المريخ لمهمة مدتها 90 يوما، لكنهما ذهلا الجميع وبقيا حتى هذا اليوم.

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