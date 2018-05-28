دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تهدد طفلك بالسمنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

إذا كان طفلك من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، عليك ألا تراقب المواقع التي يزورها فحسب، وإنما عليك مراقبة نوعية طعامه أيضا، فقد أفادت دراسة بريطانية حديثة، بأن مواقع التواصل الاجتماعي تشجع الأطفال على تناول كثير من الوجبات السريعة، التي تحتوي على سعرات حرارية أكثر وتعرضهم لخطر السمنة.

وأظهرت الدراسة، أن الأطفال الذين رأوا مقاطع مصورة لمدونين مشهورين يستهلكون وجبات سريعة تحتوي على سكريات أو دهون، استمروا في تناول سعرات حرارية أكثر بنسبة 26%، مقارنة بأولئك الذين لم يشاهدوا ذلك.

وأشار الفريق إلى أنه في التلفاز هناك الكثير من الإشارات، التي توضح أن المادة المقدمة عبارة عن إعلانات، مثل الفواصل الإعلانية، والأغنيات، بينما في العالم الرقمي فإن الكثير من الإعلانات متضمنة في بقية المحتوى.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، الأحد، أن الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة ليفربول الإنجليزية، ركزت على استجابة الأطفال لصور الأطعمة التي تُعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستخدمت الدراسة من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي “زويلا”، التي يتابعها 10.9 مليون شخص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وألفي ديس الذي يتابعه نحو 4.6 مليون شخص.

وقسم الأطفال البالغ عددهم 176 إلى ثلاث مجموعات، وعرض عليهم صور لشخصيات تروج لوجبات خفيفة غير صحية، أو أغذية صحية، أو منتجات أخرى غذائية.

ثم عُرض على الأطفال تشكيلة من الوجبات الخفيفة الصحية وغير الصحية، للاختيار من بينها، بما في ذلك العنب والجزر، والشكولاتة والحلوى.

ووجد الباحثون، أن الأطفال الذين شاهدوا الصور غير الصحية استهلكوا حوالي 448 سعرا حراريًا، بينما استهلك الآخرون 357 سعرًا فقط، ودعوا إلى مزيد من الحماية للأطفال على الإنترنت، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث من غير الواضح إذا ما كانوا يفهمون الاختلاف بين الإعلانات والمحتوى الحقيقي.

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