فيسبوك تعلن حذفها لملايين الحسابات في ثلاثة أشهر فقط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ما زال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعيش على تداعيات فضيحة تسريب بيانات ومعطيات المستخدمين لشركة تحليل البيانات البريطانية "كامبريدج أناليتيكا" وهو ما دفع الشركة إلى تبديل حساباتها حول الحماية الشخصية لبيانات مستخدميها واعتماد اجراءات جديدة لامتصاص غضب المستخدمين والمسؤولين.

وكانت فيسبوك قد أعلنت عن حذفها قرابة 200 تطبيق من على منصتها بسبب عدم احترامها لبيانات المستخدمين واستخدامها في أغراض مشبوهة، وفي نفس السياق كشفت الشركة أنها واعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي تقوم بحذف كل ما يمكن أن يعكر صفو المستخدمين على الموقع رغم صعوبة هذا الأمر، سواء تعلق الأمر بالحسابات المزورة أو الصور والعبارات الجنسية أو المسيئة أو التي تحث على العنف والكراهية.

وفي هذا الصدد قالت فيسبوك في تقرير جديد لها أنها وفقط خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 2018 قامت بحذف ما يزيد عن 582 مليون حساب مزور بالإضافة إلى 837 مليون منشور تم اعتبارها كـ "سبام" وملايين المنشورات والصور التي تم تصنيفها على أنها إباحية أو تحث على الكره والعنف.

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