فيسبوك تجمد 200 تطبيق بعد فضيحة كامبردج أناليتيكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي الاثنين تجميد قرابة 200 تطبيق إلكتروني في المرحلة الأولى من مراجعتها للتطبيقات التي وصلت إلى كميات كبيرة من بيانات المستخدمين في استجابة لفضيحة بشأن مؤسسة الاستشارات السياسية كامبردج أناليتيكا.

وقال إيمي ارتشيبونغ، نائب رئيس فيسبوك لشراكات المنتجات إن التطبيقات جرى تعليقها ريثما يكتمل تحقيق شامل بشأن إن كان هناك بالفعل أي إساءة لاستخدام البيانات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ التحقيق في 21 مارس (آذار) وقال إن شبكة التواصل الاجتماعي ستحقق في أمر كل التطبيقات التي وصلت إلى كميات كبيرة من المعلومات قبل أن تقلص الشركة الوصول إلى البيانات في 2014.

وكانت فيسبوك قد تعرضت لانتقادات في الأسابيع الأخيرة، بعد أن قالت، إن معلومات شخصية لعدد يصل إلى 87 مليونا من مستخدميها، معظمهم في الولايات المتحدة، ربما تكون وصلت بشكل غير ملائم لشركة "كامبردج أناليتيكا" للاستشارات السياسية، والتي عملت لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية.

اقرا ايضا