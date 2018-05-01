فيسبوك.. خاصية جديدة "للرضا والسخط"

أخبار الآن | كانبرا - استراليا (وكالات)

بدأت شركة "فيسبوك" اختبار خاصية جديدة، تسمح للمستخدمين بإبداء رأيهم على التعليقات بكبسة زر واحدة، عن طريق سهمين أحدهما لأعلى للتعبير عن الرضا والآخر لأسفل للرفض.



وقالت متحدثة باسم "فيسبوك" إن التجربة الجديدة التي تم تنفيذها لبعض مستخدمي الموقع في أستراليا ونيوزيلندا، ما تزال في مراحلها الأولى، فيما لم يُتخذ بعد قرار بشأن تعميمها ، وأوضحت أن الخاصية الجديدة لا تُعبر رسميا عن زر "لا أحب dislike".

وتابعت المتحدثة: "فيسبوك مكان للتعبير الحر، لكننا ندرك أيضا ضرورة وجود طريقة لكي يخبرنا المستخدمون بشأن التعليقات العميقة والمفيدة. لهذه الغاية نحن نجري اختبارا للتعبير عن الرضا أو عدم الرضا عن التعليقات".

وأضافت: "هذه الخاصية تسمح للمستخدمين بدفع التعليقات الجيدة إلى أعلى النقاشات، فيما ستتحرك التعليقات الهجومية أو التي تنطوي على شتائم إلى الأسفل. لكن هذا لن يؤثر على ما يظهر في حسابك أو على تفاعلك مع الأصدقاء".

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