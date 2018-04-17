تصميم جديد لـ"Gmail" خلال أسابيع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تعتزم شركة غوغل إطلاق تصميم جديد لنسختها على الويب من خدمتها للبريد الإلكتروني "جي ميل" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

و بحسبما ذكر موقع "ذا فيرج التقني" الأميركي، فإن النسخة المنتظرة ستحصل على مظهر جديد مع سهولة الوصول إلى تطبيقات G Suite مثل تقويم غوغل من داخل جي ميل.

كما سيتوافر بنسخة الويب ميزة الرد الذكي مع القدرة على تأجيل رسائل البريد الإلكتروني، والحصول على الدعم دون اتصال.

ولم تكشف الشركة بعد عن التصميم النهائي الذي ستبدو عليه النسخة الجديدة، ولكن الشركة قامت أخيراً بإصدار تصميم جديد لتقويم غوغل شمل تحديث الأيقونات والألوان بشكل لافت.

وتمت إعادة تصميم الجي ميل بشكل جذري، لتطبيق صندوق الوارد المنفصل عام 2014، ولكن الشركة تمسكت بتصميم جي ميل الأصلي حتى الآن.

وبحسب المتحدث باسم عملاقة التكنولوجيا فإن غوغل تعمل على بعض التحديثات الرئيسية لخدمة جي ميل، والتي لاتزال في مرحلة الصياغة، وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتكون جاهزة، رافضاً الكشف عن أي معلومات إضافية.

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