دبي تستضيف قمة "عرب نت" الرقمية نهاية الشهر الجاري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يجتمعُ صناعُ القرارِ والمستثمرونَ ورجالُ الأعمال في منطقةِ الشرق الأوسط خلالَ الدورةِ السادسة من قمّة عرب نت الرقمية، المؤتمر الرقمي الأبرز، والتي تقامُ في الثلاثين من الشهر الجاري وتستمرُ على مدى يومين في مركزِ المؤتمرات والفعاليات بمدينة جميرا في دبي.

وتنقسمُ القمة هذا العام إلى خمسةِ منتدياتٍ رئيسية هي تكنولوجيا الإعلام والإعلان، والاقتصادُ الذكي، ومنتدى المال بدعم من NextMoney، ومنتدى الاستثمار، ومنتدى التقنية في العقارات.

وسيضمّ المؤتمر أكثر من 100 متحدّث و75 عارضاً و1800 من الحضور والعديد من الحوارات والجلسات المهمّة. يعقد المؤتمر تحت رعاية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وبنك الإمارات دبي الوطني، وغولف كابيتال، وOMD، وغرفة دبي.

وستعلن عرب نت خلال القمة عن انطلاق النسخة الثالثة من تقرير «واقع الاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2013-2017)»، الذي يتمّ نشره بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمشاركة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي للمؤسسة.

ويُعد هذا التقرير، الذي يتناول واقع المستثمرين والاستثمارات في شركات التكنولوجيا الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأكثر شمولاً حتى اليوم. وشهد التقرير العام الماضي اهتماماً كبيراً، حيث أظهر الدور الريادي لدولة الإمارات بين مختلف الدول العربية. كما سيتمّ خلال المؤتمر أيضاً إطلاق تقرير خاص وحصري بعنوان «الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط».

اقرأ أيضا:

تطبيق إلكتروني لمراقبة الأغذية في مطاعم دبي