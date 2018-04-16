تطبيق إلكتروني لمراقبة الأغذية في مطاعم دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

من المقرر أن تقوم جميع مطاعم دبي بتحميل قوائمها على تطبيق جديد ستطلقه بلدية دبي قريباً، تم الإعلان عنه يوم الخميس.

وسيقوم تطبيق Foodwatch بمشاركة المعلومات بين السلطات وشركات الأغذية ومقدمي الخدمات والمستهلكين، وتم تطويره من قبل إدارة سلامة الأغذية وسيقوم بإرسال الوثائق الرقمية والإجراءات والسجلات، بالإضافة إلى تمكين جميع المنظمات من تحديد وإدارة مخاطر سلامة الأغذية، بحسب غلف نيوز.

وقالت جهينة العلي، رئيسة وحدة التوعية والتغذية التطبيقية بالوكالة “يمكن لـ Foodwatch التقاط معلومات عن مكونات كل منتج غذائي وبمجرد توفر المعلومات، يمكن إجراء تحليل الأغذية على المنصة نفسها”.

ويمكن البحث عن جميع العناصر الغذائية والمكونات والمواد المثيرة للحساسية على التطبيق.

وأضافت “سيشمل ذلك الطعام الذي يتم بيعه في متاجر التجزئة وكذلك المطاعم”، مشيرة إلى أن التطبيق قيد الإنشاء حاليًا وسيحلل الطعام على الفور في المطاعم التي تتعامل مع تلاميذ المدارس الذين قد يكون لديهم نظام غذائي معين أو قيود معينة على الطعام.

وتابعت العلي “إن التحقق من الشروط الصحية بالإضافة إلى المتطلبات الغذائية سيكون ميزة رئيسية أخرى في تطبيق Foodwatch. ومن خلال جعل شركات الأغذية تعلن عن مكوناتها على الإنترنت، سيتم منع أي أساليب احتيالية.

واستنادًا إلى “نموذج الشفافية”، سيتم فتح بيانات التطبيق الجديدة للمستخدمين وإخضاع جميع الأطراف للمساءلة عن قوائم الطعام الخاصة بهم.

وسيقوم التطبيق أيضًا بترقية المستندات المتعلقة بالتحقق من الموردين، وإصدار الشهادات، ومعلومات المنتج وسجلات مراقبة درجة الحرارة، وبرنامج مراقبة الآفات، وسجلات التنظيف والتطهير، وغيرها.

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