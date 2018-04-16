الجلوس طويلا.. يعرض الرجال لمشكلات كبيرة في المثانة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تفضل الجلوس في البيت لمدة طويلة، وعدم ممارسة أي نشاط رياضي؟ وفي المقابل تخاف من الوزن الزائد؟ إن الكسل حجة محبطة جدا، وهذا السلوك لا يؤدي فقط إلى السمنة، بل الأخطر من هذا يزيد من إحتمال الإصابة بمشكلات في المتانة ومشاكل في مجرى البول كما أشارت دراسة كورية جديدة..

توصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد فحص بيانات 69795 رجلا متوسط أعمارهم 40 عاما، ولم يعانوا من قبل من أمراض في المثانة، وأجاب كل الرجال عن الأسئلة في استبيان بخصوص ساعات جلوسهم الطويلة سواء في البيت أو في العمل، فتم التوصل أنهم يعانون من أعراض مثل سلس البول وصعوبة تفريغ المثانة والحاجة الملحة للتبول واضطرابات النوم بسبب الحاجة للتبول، وفق وكالة "رويترز"..

وبعد فترة متابعة بلغت في المتوسط 2.6 عام أن 9217 رجلا أصيبوا بأعراض في الجزء السفلي من مجرى البول، بحسب الدراسة التي نشرت في دورية (بي.جيه.يو إنترناشونال)، كما توصلوا لمعطى مهم جدا، فالرجال الذين يقومون بالقليل من النشاط الرياضي قلت لديهم الأعراض..

وقال كبير الباحثين في الدراسة الدكتور "سينجهو ريو" من كلية الطب في جامعة سونجكيونكوان في سول "هذا يشير إلى أن تقليل الفترات التي يقضيها الرجل جالسا وتعزيز النشاط الجسدي مهمان في منع الأعراض التي تصيب الجزء السفلي من مجرى البول"، في نفس الوقت أضاف عبر البريد الإلكتروني "يعتبر الجلوس لفترات طويلة عامل خطر جديدا قد يسبب الإصابة بأمراض مزمنة"..

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