غوغل تتيح ميزة التحدث إلى الكتب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أطلقت غوغل خدمة جديدة تتيحُ الحصولَ على أفضلِ الإجابات للاستفسارات التي يطرحها المستخدم بتصفحِ مئاتِ الآلافِ من الكتب في ثوانٍ معدودة.

الخدمة التي يُطلقُ عليها Talk to Books تمكنُ المستخدمَ من كتابةِ جملةٍ أو سؤالٍ معين وتقوم الصفحة، باستخدامِ الذكاءِ الاصطناعي، بتصفحِ أكثر من 100 ألفِ كتابٍ لإيجادِ الردِ المناسب.

واهم ما يميز الخدمة الجديدة أنها تبحث عن إجابات على الاستفسار، من دون الاعتماد على كلمات البحث، وتختلف عن الطريقة التقليدية لمحركات البحث، التي تعتمد على قيام المستخدم بالضغط على روابط وتصفح مقالات للوصول إلى الإجابات المناسبة.

كما تختبر غوغل تجربة ثانية تُسمى Semantris، وهي لعبة تختبر مدى مهارتك في المفردات اللغوية وربط الكلمات ببعضها وهي مدعومة بنفس التكنولوجيا المُستخدمة في أداة Talk to Books، ففي كل مرة تقوم بإدخال كلمة تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي المُستخدمة بالنظر إلى جميع الكلمات في اللعبة وتختار ما تعتقد أنه أكثر صلة بهذه الكلمة، ولأن تقنية الذكاء الاصطناعي قد تم تدريبها على النص التحادثي الذي يشمل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الموضوعات فإنها قادرة على القيام بجمع العديد من الكلمات ذات الصلة ببعضها.

خلال لعبة Semantris، عندما يقوم الذكاء الاصطناعي بفرز القائمة يتم نقل الكلمات الأكثر ارتباطًا إلى الأسفل، على سبيل المثال ، إذا تم إعطاؤك كلمة “bed” في أعلى مجموعة مكونة من 10 كلمات فقد تظن أن عليك كتابة كلمة “sleep” كإجابة. وبعد ذلك ستصنف Semantris الكلمات العشرة وتعطيك النقاط بناء على مدى تقييمها للعلاقة الدلالية بين كلمتي bed وsleep وذلك مقارنةً بعلاقة كلمة “bed” مع الكلمات الموجودة في القائمة.

يمكن تشغيل اللعبة بإصدارين الأول هو إصدار القائمة والذي أطلقت عليه غوغل Arcade، وهو يحتاج إلى التفكير والكتابة بسرعة حتى تستطيع جمع الكثير من النقاط، والثاني هو إصدار الكتل Blocks الذي يتيح لك إدخال الكلمات المناسبة لمسح الكتل من الشاشة استنادًا إلى افتراضاتك المرتبطة بالكلمات المكتوبة على الكتل الملونة.



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