جهاز إلكتروني يعرف ما يُتمتم به الشخص دون أن ينطق به لسانه

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

ابتكر باحثون في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة جهازاً إلكترونياً يُمكنه قراءة ما يقوله الشخص داخلياً دون أن ينطق به لسانه بصوت مرتفع.

وتتكون هذه المنظومة الجديدة من جهاز يتم ارتدائه على الوجه متصل ببرنامج كمبيوتر.

وتستطيع الأقطاب الكهربائية للجهاز الجديد التقاط الإشارات العصبية العضلية على الوجه والفكين، وبالتالي يستطيع الجهاز قراءة الكلمات التي يتمتم بها المستخدم داخلياً في رأسه قبل أن ينطق بها بصوت مرتفع.

وتُغذّي هذه الإشارات داخل منظومة للتعلم الإلكتروني، بعد تدريبها على الربط بين الإشارات وكلمات معينة.

ويحتوي الجهاز أيضاً سماعات تثبت على أذن المستخدم يمكنها التقاط الذبذبات التي تنتقل من عظام الوجه إلى الأذن الداخلية.

ونظرا ًلأن هذه السماعات لا تسد القناة السمعية، فإنها تستطيع نقل المعلومات من المستخدم إليه، دون تعطيل الحوار الدائر أو التأثير على قدراته السمعية.

ويندرج الجهاز الجديد في إطار منظومة للحوسبة تتيح التفاعل مع أجهزة الكمبيوتر في مناخ من الصمت التام، ما يسمح للمستخدم بتوجيه أسئلة والحصول إجابات عن مشكلات حوسبية عسيرة دون الحاجة إلى التحدث بصوت مرتفع.

وجرب الباحثون المنظومة في مباراة شطرنج، كان فيها اللاعب يوجه أسئلة إلى الكمبيوتر حول خطوات اللعب المقبلة دون أن يتحدث، ولا يسمعه الخصم، وكان يتلقى نصائح اللعب أيضاً من الكمبيوتر عبر سماعات الأذنين.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورغ" المتخصص في الأبحاث العلمية عن الباحث أرناف كابول، وهو خريج معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا: "الهدف من الابتكار، تطوير جهاز للذكاء الاصطناعي يسمح بالتعامل مع منصات الكمبيوتر بشكل داخلي، ويدمج بين الانسان والآلة فتبدو الآلة كما لو كانت امتداداً داخلياً لقدراتنا على التفكير".

اقرأ أيضا:

إكتشاف القرن.. قد يخلص البشر من خطر السرطان