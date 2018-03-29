إكتشاف القرن.. قد يخلص البشر من خطر السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -

توصل علماء من جامعة "ستانفورد" الأمريكية إلى علاج نهائي لمرض السرطان، ربما يكون اكتشاف القرن الواحد والعشرين، وقد تم السماح باستعماله كعلاج لنوعين من السرطان، في نفس الوقت، أكد الباحثون إن الدواء الجديد سيكون واعدا في مكافحة مرض "السرطان"، فهذا الدواء لا يعمل فقط على تدمير الأورام الخبيثة، بل يزيل جميع الاثار المترتبة على السرطان..

أكد العلماء الذين قاموا بالتجربة أنها جديرة بتطبيقها على الجسم البشري لأنها أول غير مكلفة كما لا تخلف آثارا جانبية سيئة على الجسم البشري، حيث يقوم المختصون باستخلاص خلايا "تي" المناعية من المريض وهندستها جينيا لحقنها مجددا، وفق "iflscience"..





وبينت هذه الدراسة التي نفذت في جامعة أمريكية، أن حقن مقادير ضئيلة جدا من اثنين من العوامل المحفزة للمناعة داخل الأورام الصلبة الخبيثة مباشرة، في الواقع أزال أثر السرطان على حيوانات الاختبار..

الجدير بالذكر، أن العلاج المناعي يعتبر أحد أنواع العلاجات التي تهدف إلى تحفيز جهاز المناعة إما في كل أجزاء الجسم، أو في مناطق يقل فيها نشاط الخلايا المناعية..

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