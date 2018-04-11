FOCUS ميزة جديدة يطلقتها انستغرام

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلنت شركة انستغرام عن إطلقها ميزةFOCUS الجديدة التي تمكن المستخدمين من إلتقاط الصور بطريقة إحترافية، تتوفر ميزة FOCUS في هواتف ايفون الحديثة ، وأجهزة أندرويد من سنة 2015 وما فوق.

يستطيع المستخدمون إستعمال الميزة عند فتح الكاميرا، ثم النقر على زر FOCUS المتواجد بجانب ميزة Superzoom أسفل زر التسجيل، فمثلاً عند ظهور الشخص على الشاشة، يمكن رؤيته بصورة واضحة بينما الخلفية تكون ضبابية بعض الشيئ مما يجعله يبدو بمظهر أوضح وجميل.

وتستخدم هذه الميزة عن طريق كاميرا انستغرام الأمامية والخلفية، لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديو على حد سواء، اذ يستطيع المستخدمون أيضاً عند الإنتهاء من الإلتقاط أو التسجيل إضافة ملصقات أو فلاتر أو نصوص قبل إرسالها إلى الأصدقاء على الرسائل الخاصة أو إضافتها للستوريز.

وهذا التحديث جزء من الإصدار 39.0 لتطبيق انستغرام ولنظام التشغيل iOS في متجر تطبيقات أبل ولنظام التشغيل أندرويد في متجر غوغل بلاي.

كما أن انستغرام بصدد طرح ملصق @mention على نظام التشغيل iOS فقط، الذي يُساهم في تسهيل عملية التواصل مع الأصدقاء في الستوريز. فعند التقاط صورة أو تسجيل فيديو باستخدام كاميرا الستوريز، يستطيع المستخدمون النقر على شريط الملصقات والضغط على ملصق @mention، لكتابة اسم الحساب الذي يريدون ذِكره، ثم يمكنهم تغيير حجمه ووضعه أينما أرادوا.

للمزيد:

فيسبوك يطرح أداة جديدة للتأكد من عدم اختراق بياناتك

تطبيق “سناب شات” الأخطر على الصحة العقلية والمعرفية للشباب