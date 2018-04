فيسبوك يطرح أداة جديدة للتأكد من عدم اختراق بياناتك

أطلق موقع فيس بوك أداة جديدة تسمح لك بالتحقق مما إذا كان تم حصاد بياناتك من قبل شركة Cambridge Analytica فى التسريبات الأخيرة.

وبدءًا من يوم امس، بدأ مستخدمو فيس بوك البالغ عددهم 2.2 مليار شخص فى تلقى إشعار حول المواقع والتطبيقات التى تحصل على بعض من بياناتهم، وتحت عنوان "حماية معلوماتك"، تم نشر رابط يتيح لك معرفة التطبيقات التى تستخدمها والمعلومات التى شاركتها معها.



وتتيح لك الأداة المنفصلة التحقق يدويًا مما إذا كنت أنت أو أصدقائك من بين الـ 87 مليون مستخدم الذين تسربت بياناتهم لشركة Cambridge Analytica.

وكل ما عليك فعله من أجل معرفة إذا كانت بياناتك تم تسريبها أم لا هو الدخول هنا، وسيظهر لك رسالة توضح لك الأمر داخل مربع مخصص يحمل اسم Was My Information Shared? ، فإذا كنت من بين المتأثرين سيقول لك فيس بوك، وإذا كان التسريب لم يطولك أنت وأصدقائك ستظهر رسالة " As a result, it doesn't appear your Facebook information was shared with Cambridge Analytica by "This Is Your Digital Life".

