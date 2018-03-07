"تقنية حديثة قد تساهم في إنتاج الأجهزة والأدوية بسعر زهيد"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

"الليزر" هو عبارة عن أشعة ضوء تستخدم في التقطيع والتذويب واللحام، وقد تمكن فريق من الباحثين الألمان في تطوير تقنية ليزر جديدة تعمل بنبضات قصيرة، ومن المتوقع أن تحدث ثورة في عالم الإنتاج الصناعي..هذه الأشعة، من المتوقع أن يكون لها الفضل في فصل سائلين عن بعضهما البعض، كما يمكن أن يكون لهذا الاختراق العلمي تطبيقات عديدة متقدمة، حيث توصل العلماء إلى أن هذا الإكتشاف سيساعد في تطبيق استخدام التقنية في إنتاج أجهزة الكمبيوتر والهواتف، والأدوية والدهانات والمصابيح الكهربائية والخلايا الشمسية، وهو الشيء الذي سيخفض سعرها بشكل كبير..

كيف يتم إستعمال هذه التقنية؟

يستخدم الابتكار الجديد أي الليزر، كقوة للسيطرة على التقلبات، أي ما يسمى في علم الفيزياء النقطة الحرجة، وكذلك لتوجيه النظام نحو مرحلة فصل الحالة، وقال البروفيسور "كلاس وين"، الذي قام بتصميم التقنية وتطويرها: "إن العملية تشبه حالة وجود فنجان من الشاي مع الحليب، ثم استخدام الليزر لامتصاص الحليب، وقد يبدو الأمر بديهيا، لكنه يحدث كل شيء ضمن قوانين الفيزياء"، وفق موقع (independent).

في هذا الخضم، أكد "فينلي والتون"، "هذه هي الخطوات الأولى نحو فهم كامل الدور، الذي تلعبه التقلبات الحرجة في تنوي "عملية تشكل بنية جديدة" الكريستال، وهدفنا هو السيطرة الكاملة على التّنوي، بما في ذلك نوع الكريستال الذي يتم إنتاجه"..

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