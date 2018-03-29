الرياض توقع مذكرة إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وقع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع "سوفت بنك" لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 غيغاوات في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار أميركي.

وسيبدأ فوراً العمل على بناء هذا المشروع الأكبر في العالم، والذي يتوقع أن ينجز عام 2030.

وتبلغ قيمة المشروع 200 مليار دولار، حيث سيستثمر فيه صندوق "رؤية سوفت بنك"، وهو صندوق مشترك بين مجموعة "سوفت بنك" اليابانية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويهدف الصندوق إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم.

وقال رئيس مجلس الإدارة لصندوق "رؤية سوفت" إن الصندوق سيستثمر في شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية وستكون أكبر منتج لهذا النوع من الطاقة في العالم.

وصرح رئيس المجموعة ماسايوشي سون للصحفيين أمس الثلاثاء قائلا: "إنه من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج المشروع إلى 200 غيغاواط بحلول 2030".

وأوضح سون أن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ قدرتها 7.2 غيغاواط وستكلف خمسة مليارات دولار، منها مليار دولار من "صندوق رؤية" التابع لسوفت بنك، والباقي من تسهيلات تمويل المشاريع.



إقرأ أيضا:

علماء يطورون كومبيوترا أصغر من حبة الملح