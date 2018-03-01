غوغل كليبس.. كاميرا جديدة لغوغل تلتقط الصور تلقائيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أطلقت شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، كاميرا جديدة تحملُ اسمَ غوغل كليبس وهي كاميرا رقمية يمكنُ وضعها في الجيب، كما تُقررُ ما إذا كانت لقطة معينة جديرةٌ بالتصوير.

الكاميرا مصممة لتلتصقَ بقطعةِ أثاثٍ أو أيِ جسمٍ ثابت وتلتقطُ بشكلٍ تلقائي صورَ الأجسام التي تحومُ حولَ الباحثِ عن الرؤيةِ المزودةِ به.

وعلى عكس كاميرات المراقبة التي تعمل عند التقاط حركة أو يجري برمجتها للعمل في توقيت معين، فإن غوغل دربت الذكاء الإلكتروني للكاميرا الجديدة كي يتعرف على الابتسامة ووجوه البشر والكلاب والقطط والحركة السريعة.

وتتوقع الشركة إقبالا كبيرا على الكاميرا من أباء وأمهات وأصحاب الحيوانات الأليفة الذين يرغبون في التقاط صور عفوية لأطفالهم وحيواناتهم الأليفة.

ويمكن للكاميرا تصوير فيديو مدته سبع ثوان. ويستطيع المستخدم تحميل الصور ونقلها لآخرين عبر الهواتف الذكية.

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