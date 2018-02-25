غوغل تطرح خدمتها للمساعدة الصوتية بثلاثين لغة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)



اعلنت شركة غوغل ان خدمةَ المساعدة الصوتية "غوغل أسيستنت" ستصبحُ قادرةً على النطقِ بحوالى ثلاثينَ لغة ، في آخرِ فصلٍ من فصول المنافسةِ المحتدمة مع أمازون المهيمنةِ على هذا القطاع.



وفي حينِ لا تعتمدُ خدمة "أليكسا" من أمازون سوى الإنجليزية لغة للعمل، فإن "غوغل أسيستنت" متوفرة حاليا بثماني لغات "وسيزدادُ هذا العدد إلى أكثر من ثلاثين بحلولِ نهايةِ العام"، وفقاً لما أوضحت غوغل على مدونتها الرسمية.

ومن أولى هذه اللغات الجديدة، الدنماركية والهولندية والهندية والإندونيسية والنروجية والسويدية والتايلاندية، وستليها لغات أخرى في خلال السنة. وتكشف هذه المبادرة عن نية غوغل تعزيز خدمتها للمساعدة الصوتية وإنجازاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، في مسعى خصوصا إلى التصدي لأمازون.

وقد خاضت عدة مجموعات تكنولوجية، مثل مايكروسوفت وآبل وسامسونغ، مجال خدمات المساعدة الصوتية التي تشكل واجهة للتقدم المحرز في تقنية الذكاء الاصطناعي. وتسمح هذه الخدمات المتوفرة في أجهزة عدة، من هواتف ذكية ومنصات موصولة وسيارات، بتشكيل "بيئة ذكية" تحيط بالمستخدم.

وفي الولايات المتحدة، تقوم المنصات الموصولة مقام برج المراقبة بالبيت الذكي. وكانت أمازون رائدة في هذا المجال مع إطلاق "أليكسا" ومكبر الصوت "إيكو" سنة 2014.

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