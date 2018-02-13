"P20" هاتف أسطورى من هواوي قريبا في الأسواق (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت شركة التقنيات الصينية "هواوي" عن نيتها الإفراج عن هاتفها الأحدث المزود بكاميرا خلفية ثلاثية P20

وتبعا لموقع " GSMArena" المهتم بشؤون التقنية فان شركة هواوي قدمت مؤخرا دعوات للصحفيين لحضور حفل تقديم هاتفها الأسطوري.

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وأهم ما يميز هذا الهاتف الذي سيطرح بنسختين "P20" و"P20 Plus" هو الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات، والتي من المفترض أن تكون أفضل كاميرات الهواتف المحمولة حتى اليوم.

كما من المفترض أن تتعامل هذه الكاميرا أيضا مع منظومة ذكاء اصطناعي زود بها الهاتف، لتكون قادرة بشكل أوتوماتيكي على تحديد المسافات ومعالجة الصور أثناء التقاطها لاختيار أفضل جودة ودقة للصورة وحفظها.

وتجدر الاشارة الى ان هواوي وتنطق بالصينية "واوي" بالإنكليزية Huawei هي شركة صينية متعددة الجنسيات، تعمل في مجال الاتصالات، وتقوم بصنع أجهزة الهاتف، والمودم. تم إنشاؤها سنة 1987 ومقرها مدينة شنزن. كما تعمل في تصنيع، وتصدير أنظمة الاتصالات المتنقلة للعديد من الدول. دخلت مؤخراً وبقوة في تصنيع أجهزة الهاتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وأجهزة التابلت.

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