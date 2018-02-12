السويد تطور أقمارا اصطناعية توفر الأنترنت مجانا لسكان العالم

... شباب في ريف إدلب يبتكرون شبكة لاسلكية مصغرة للإنترنت في ظل انعدام خدمة الإنترنت والإتصالات في معظم قرى وبلدات الريف الإدلبي, ابتكر مجموعة من الشباب شبكة ً لاسلكية ً مصغرة تعتمد على الأقمار الإصطناعية

... أقمار صناعية تبث الإنترنت مجاناً لجميع سكان العالم منصف العام القادم تسعى منظمة أميركية إلى تزويد جميع سكان العالم، حتى المناطق النائية منها، بخدمة الإنترنت وذلك عن طريق الأقمار الصناعية

... ماذا أثبت الشاهد الوحيد على فاجعة الطائرة الروسية؟ سبق تحطم الطائرة الروسية في سيناء يوم السبت الماضي، تسجيل أصوات غريبة قادمة من قمرة القيادة، والتي تمت بسرعة غير قياسية، وفقا لوسائل الاعلام الروسية.

... هاتف iPhone 8 سيأتي بأكبر تغييرات في تاريخ أبل تقرير جديد حول هاتف iPhone 8 المرتقب يجلب المزيد من التفاصيل عن الهيكل الجديد، والذي من المفترض أن يتم إطلاقه في الذكرى العاشرة لإطلاق هاتف آيفون الأصلي.

... جهاز جديد.. يجعلك تقود سيارتك بأمان أكثر تشير الإحصائيات الرسمية أن هناك ما يقرب من 600 مليون شخص يقودون سياراتهم يوميا على الطرق في العالم، وأن 75% منهم يعتادون استخدام هواتفهم المحمولة أثناء القيادة