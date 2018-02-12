السويد تطور أقمارا اصطناعية توفر الأنترنت مجانا لسكان العالم
أخبار الآن | ستوكهولم - السويد - (رويترز)
قال باحثونَ سويديون إنهم يعملونَ على تطويرِ أقمارٍ إصطناعية صغيرةِ الحجم تهدفُ إلى توفيرِ الانترنت لجميعِ سكانِ العالم، الباحثون في شركة رُواغ RUAG أكدوا أن مشروع "one web" وصلَ إلى مراحلَ متقدمة، وسيقدمُ الانترنت باسعار منخفضة خاصة في المناطقِ الريفية التي تفتقدُ لهذهِ الخدمات.
يُذكر أن هذا المشروعَ السويدي ليسَ الوحيد، فهناكَ مشاريع طموحة أخرى لشركة غوغل وفيسبوك، باستخدامِ مناطيدٍ وطائرات من دون طيار.
اقرأ أيضا:
إكتشاف أقدم ثلاجة في التاريخ.. عمرها 2000 عام (صور)