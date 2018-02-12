إكتشاف أقدم ثلاجة في التاريخ.. عمرها 2000 عام (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لم تكن اغلب الاختراعات والمنجزات التي توصل اليها الانسان قديما هي مجرد امور جاءت من فراغ، او من تأمل في الحياة، او ضربة حظ، ولكن هي تلك الحاجة الملحة التي يفرضها الواقع على الانسان والتي تدفع به الى التفكير والبحث في كل ما تَوفَر له من امكانيات عقلية ومادية واجتماعية.

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ومن المؤكد ان الغرفة/الثلاجة المشار اليها في هذا الخبر، لم تكن بالصدفة بل هي ضرورة لا بُد منها وهي في نفس الوقت تلك الحاجة الملحة التي فرضها الواقع والمجتمع والحياة قبل اكثر من 2000 عام.

في التفاصيل عثر عالما آثار بالصدفة، على ثلاجة تحت الأرض عمرها أكثر من 2000 عام، في إحدى الجزر الاسكتلندية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا كوستمان" الاسكتلندية، تعود الغرفة للعصر الحجري ويبلغ طولها ستة أمتار.

ويعتقد خبراء الأثار أن الغرفة كانت تستخدم لتخزين المواد الغذائية ومنتجات الألبان واللحوم.

وأوضح عالما الآثار المحليين، كريس وراشيل بارومان، أن هذا النوع من الغرف كان شائعا في ذلك العصر إلا أنه من النادر العثور على إحداها بهذا الشكل الكامل.

وتم بناء الغرفة على عمق متر تحت سطح الأرض، وكانت تستعين ببرودة التربة الطينية لحفظ الطعام لفترات.

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