الأعمال الفنية التاريخية في خطر.. والسبب "بكتيريا"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكّنت مجموعة من الباحثين من تحديد نوع الكائنات التي تدمّر الأعمال الفنية التاريخية، وذلك من خلال تحليلٍ مفصّلٍ للوحةٍ عمرها 400 عام، تعود للفنان الإيطالي كارو بونوني وتحمل عنوان: ""Incoronazione della Virgine.

ولفت الباحثون إلى أنّ "التنوع الكبير للمواد العضوية وغير العضوية التي تتضمّنها اللوحات الفنية كالقماش والزيت والأصباغ، يمكن أن توفر بيئة مثالية للبكتيريا والفطريات المستعمرة، الأمر الذي يزيدُ من خطر التحلل البيولوجي".

وفي سياق بحثها، عمدت الباحثة إليابيتا كاسيللي وزملاؤها من جامعة فيرارا، إلى إزالة قسم مساحته 4 ملليمترات مربعة من السطح المطلي بجوار المنطقة المتضررة من اللوحة. واستطاع الباحثون عزلَ سلالات متعددة من بكتيريا "Staphylococcus" و"Bacillus"، بالإضافة إلى فطريات خيطية من جنس "Aspergillus" و"Penicillium" و"Cladosporium" و"Alternaria .

وخلال ذلك، لاحظ فريق البحث بعض أصباغ الطلاء المستخدمة في القرن السابع عشر، لا سيما القرمزي والأحمر والأصفر الترابي، التي قد تكون مصادر مغذية للميكروبات. كذلك، فقد قاموا باختبار مركب بيولوجي لإزالة التلوث، يحتوي على 3 أبواغ (خلية تكاثر لا جنسي) من بكتيريا Bacillus ووجدوا أنها يمكن أن تمنع نمو البكتيريا والفطريات المعزولة من اللوحة.

وأكدت نتائج البحث أنّ "مجموعة واسعة من الأنواع البكتيرية والفطرية قد تسكن مثل هذه اللوحات القديمة، ومن المحتمل أن تمثل هذه المركبات البيولوجية مقاربة جديدة للحفاظ على الأعمال الفنية المعرضة لخطر التحلل البيولوجي".

مصدر الصورة: reftimg.pw

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