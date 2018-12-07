"Waymo" تطلق خدمة تاكسي ذاتية القيادة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة "Waymo" الأمريكية المملوكة من "Alphabet" عن تشغيلها لخدمة سيارات أجرة بتقنيات ذاتية القيادة.

إذ أعلنت الشركة عن خدمتها الجديدة والتي لازالت محدودة النطاق، كما تعمل حاليا في 4 أحياء من مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية فقط، وتضم مجموعة من سيارات "Chrysler Pacifica" مزودة بأنظمة ذاتية القيادة

وصرحت الشركة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة في أي وقت على مدار 24 ساعة في اليوم، كما يمكن طلب السيارات عن طريق تطبيق في الهواتف الذكية.

وأوضحت "Waymo"أن الركاب يمكنهم الاستعانة بالشاشات الموجودة داخل المركبات للتعديل على مسار الطريق ، أو إعطاء أمر للتوقف أو فتح أبواب المركبة.

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