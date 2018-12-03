تظاهرات في بلجيكا من أجل حرارة الأرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تظاهر عشرات الآلاف من الناس في مسيرة سلمية الأحد بوسط العاصمة بروكسل وذلك من أجل حث الحكومة على التزامها بمكافحة التغيير المناخي تزامناً مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للسيطرة على الاحتباس الحراري في بولندا.

ودعا المتظاهرون إلى الحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة بحيث تقتصر الزيادة على 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، وذلك التزاما بأهداف اتفاقية باريس للمناخ المبرمة في عام 2015.

وقالت الشرطة، إن نحو 65 ألف شخص شاركوا في المظاهرة. بحسب ما نقلت رويترز. ووصف رئيس الوزراء البلجيكي الليبرالي، شارلز ميشيل، المسيرة بأنها "نجاح هائل" ووعد بالدفاع عن "الأهداف الطموحة" لقمة الأمم المتحدة للتغير المناخي التي بدأت الأحد بمدينة كاتوفيتسه البولندية وتستمر أسبوعين.

ومر المتظاهرون بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل رافعين شعارات منها "لا يوجد كوكب بديل" و"المناخ أولا والسياسة ثانيا".

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