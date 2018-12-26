اكتشافٌ مهم.. الفئران قد تحلُّ مشاكل فقدان البصر لدى البشر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أجريت على الحمض النووي لـ300 من القوارض، وجود 261 جيناً جديداً ارتبطت جمعيها بفقدان البصر الوارثي. ووصف العلماء هذا الإكتشاف في إنه "قيّم للغاية"، إذ يساعد في تفسير المشاكل البصرية لدى البشر لاسيما فقدان البصر لدى البالغين العائد سببه إلى الغلوكوما أو الضمور البقعي المرتبط بالعمر، والذي قد يرتبط بأسبابٍ وراثية".

وفي حين أن 60% من مشاكل العين عند الولادة تكون وراثية، فقد لفت العلماء من جامعة كاليفورنيا في ديفيس إلى أنّه "بالنظر إلى أن جينات الفئران تشبه إلى حد كبير الجينات البشرية، فقد تؤدي النتائج التي تمّ التوصل إليها، إلى تشخيص وعلاج المزيد من الأمراض الوراثية".

وأجرى الباحثون دراسة على المعلومات من بنك بيانات المواد الجينية للفئران، ووجدوا 347 جيناً مرتبطاً بمشاكل النظر أو العين، تمت دراسة 86 منها فقط في الماضي.

وأوضح العلماء أنه "يمكن في الوقت الحالي تفسير حوالي 50 إلى 75% فقط من أمراض العيون الوراثية في البشر، لكنهم يعتقدون أن مئات الجينات الجديدة الموجودة في الفئران يمكن أن تكون مفتاحاً لتفسير بعض الأمراض الوراثية لدى البشر، وبالتالي القدرة على إيجاد علاج لها".

وفي هذا الصدد، أكّد العالم المشارك في الدراسة علاء مُشيري أنّ "هذه النتائج مهمة للغاية بالنسبة للمصابين بأمراض العيون الوراثية، وسوف يبدأ المجتمع الطبي المتخصص في أمراض العيون باستخدامها، من أجل إيجاد علاجات جديدة".

وحالياً، يعمل العلماء إلى جانب مراكز العناية بالعيون في تكساس وأيوا من أجل مقارنة جينات الفئران مع الجينات البشرية لتحديد جميع الأسباب الوراثية للعمى.

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