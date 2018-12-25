استخدامات تكنولوجية جديدة في 2018

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (محمد زهور)

لم يمض عام 2018، من دون أن تكون للتكنولوجيا بصمة خاصة فيه، لاسيما مع التقدم الهائل الذي يشهده ذلك القطاع في العالم.

وكان من أبرز ِ الاستخدامات الجديدة للتكنولوجيا في 2018:



1. إيصالُ التطعيمات عبر طائرات من دون طيار:

استُخدمت هذه التقنية، للمرة الأولى في العالم، لايصال تطعيم لطفل رضيع عمره شهر واحد في دولة فان واتو في المحيط الهادئ، واعتُبر الحدث قفزة كبيرة للصحة العالمية.



2. القضاء على العمل القسري:

لجأت تايلاند إلى الاستعانة بالأقمار الاصطناعية لمكافحة العمل القسري في صيد الأسماك.



3. القضاء على ديدان المحاصيل:

يتنبأ تطبيق ذكية باحتمالية غزو الآفات التى تتغذى على المحاصيل الزراعية.



4. تحديد النقاط الساخنة للتحرش:

ساعدت تطبيقات جديدة النساء في الهند على إبلاغ السلطات عن المناطق التي يتعرضن فيها للمضايقة.



5. القضاء على زيكا:

تساعد طائرات من دون طيار عبر إطلاقها ملاييناً من البعوض المعقم فى مكافحة تفشي فيروس زيكا.



6. رسم خرائط للأحياء الفقيرة:

تستخدم الهند الطائرات من دون طيار والأقمار الاصطناعية لرسم خرائط للأحياء العشوائية.



7. تحويل البلاستيك إلى وقود:

يمكن لآلة أن تحول نفايات البلاستيك إلى وقود الديزل والبنزين.



8. مكافحة التحرش الجنسي في العمل:

عبر برنامج تدريب افتراضي يَعلمُ الموظفون كيفية التصرف عندما يشهدون سلوكًا غير لائق.



9. مكافحة الإتجار بالبشر:

أصبحت مولـدوفا أول دولة فى العالم، تَجرى فيها التقنية لمعالجة الاتجار بالبشر.



10. الكشف عن البذور المقلدة:

تساعد تكنولوجيا الهواتف الجوالة المزارعين فى كينيا على الكشف عن نوعية ضعيفةٍ من البذور.



عبر الهاتف علي عميص الخبير التقني

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