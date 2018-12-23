ميزة "جديدة" من "تويتر".. هذا ما ستوفره للمستخدمين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلق موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، أيقونته الجديدة "Sparkle" على تطبيقه للهاتف المحمول، والتي تمكن المستخدم من العودة إلى نظامه القديم، لعرض أحدث التغريدات أولاً. وكشفت "تويتر" أنّ "الأيقونة الجديدة ستبدأ بالظهور في إصدار iOS من التطبيق، والتي تمنح المستخدمين عند النقر عليها خيار التبديل لعرض التغريدات".

وفي السياق، أكّد رئيس الشركة كيث كولمان أنّ "التغيير كشف أن بعض المستخدمين انتقلوا إلى تويتر لمتابعة الأحداث المباشرة، ولذا فهم حريصون على رؤية أحدث المشاركات أولاً".

وأضاف: "مهمتنا هي مساعدتك في الاطلاع على التغريدات التي تهمك أكثر، ونريد أن يطلعك جدولك الزمني على المحادثات ذات الصلة التي تحدث على تويتر".

وفي العام 2016، كان "تويتر" عمد إلى تغيير خوارزمية الجدول الزمني، والتي قدّمت موجزاً أظهر مزيجاً من أحدث التغريدات إلى جانب التغريدات التي تعتقد خوارزميات الموقع أنها تثير اهتمام المستخدمين. إلاّ أنّ هذا التغيير أحدث جدلاً بين المستخدمين رغم وجود طرق لإيقاف تشغيل الخوارزمية. ولاحقاً، اعترف "تويتر" بالحاجة إلى تقديم طرق أكثر وضوحاً لتبديل الاعدادات.

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