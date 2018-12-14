آبل تطلق خدمتها الاخبارية المدفوعة بداية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

من المتوقع أن تنطلق خدمة آبل الاخبارية المدفوعة في ربيع 2019 , أي قبل الفترة المتوقعة , بهدف تركيز الشركة على خدماتها بشكل أكبر. ونوه تقرير جديد إلى تخوف ناشري الأخبار من كمّ المنافسة الذي ستضيفه آبل في هذا المجال, كونها تعرض أسعارا منخفضة لكل ما يتم تداوله من أخبار.

وكانت الشركة قد استحوذت على خدمة الأخبار الرقمية Texture مدفوعة الثمن مارس الماضي بنية مبيتة لما تعتزم تنفيذه الشركة اليوم، فيما قال التقرير أن آبل تسعى لضم الصحف المشهورة كوول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وتجري معها المفاوضات وتود الدخول وتوسيع خدمتها بـ Texture بتصميم محتوى جديد لمجلتها.

كما تتخوف المجلات في اشتراكاتها الشهرية وهو ما سيؤثر على حصتهم السوقية في هذا المجال فلو أخذنا على سبيل المثال ستكون التكلفة أقل من اشتراك لمادة واحدة في جريدة نيويورك تايمز لبعض الحالات.

ووفقاً لمعاينة آبل لخطتها فإنها قادرة على تعويض الإيرادات التي ستفقدها من إنشاء محتواها والتخلي عن اشتراكات الناشرين لأعمالهم الخاصة، حيث قارنت الشركة وجهتها الحالية مع خدمتها الموسيقية التي تملك حوالي 60 مليون مستخدم حالياً، ولا يمكن تجاهل أن Texture اليوم تصل لأكثر من 200 جريدة من المصادر موثوقة الأخبار في مختلف المجالات.

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