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كندا تطلق سراح ابنة مؤسس شركة هواوي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أطلقت السلطات الكندية سراح المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية العملاقة لمعدات الاتصالات، مينغ وانتشو، بكفالة بعد جلسة استماع استغرقت ثلاثة أيام في محكمة كندية بمدينة فانكوفر.

وأمرت السلطات مينغ، وهي ابنة مؤسس الشركة رين تشينغفاي، بدفع كفالة قدرها 10 ملايين دولار كندي (7.47 ملايين دولار أمريكي) بما في ذلك إيداع نقدي قيمته 7 ملايين دولار.

وستقوم مينغ بتسليم جوازات سفرها وتلتزم بأكثر من 12 شرطا فرضتها المحكمة.

ومن بين تلك الشروط تحديد إقامتها وارتداء جهاز يسمح بتتبع موقعها في جميع الأوقات وأن تتم مراقبتها على مدار الساعة من قبل فريق أمني.

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