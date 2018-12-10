تسريباتٌ تكشف مواصفات هاتف "هواوي" الجديد.. شاشته مميزة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر موقع "GSM Arena" المتخصص بشؤون التقنية، مجموعة من المعلومات حول هاتف "Honor View20" المستقبلي المنتظر من شركة "هواوي".

وكشفت المعلومات المسرّبة أنّ "الهاتف الجديد سيتميز بمعالج "Kirin980" بتقنية 7 نانومترات، إلى جانب نظام تشغيل "Android Pie" بواجهات "EMUI 9.0" وشاحن 22.5 واط". كذلك، فإنّ الهاتف الجديد سيتضمن بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، وكاميرا أمامية بميزة التعرف على الوجوه.

ولفتت المعلومات إلى أنّ "الهاتف الجديد سيتميز بشاشته الأولى من نوعها، إذ أنها تحوي ثقباً صغيراً على الزاوية العلوية اليسرى مخصصاً للكاميرا الأمامية، وماسحاً لبصمات الأصابع قادراً على التعرف على بصمة المستخدم عبر الموجات فوق الصوتية".



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