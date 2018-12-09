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إليكم مواصفات هاتف "Nokia 5.1 Plus" الجديد (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "HMD Global"  المالكة لحقوق بيع "نوكيا" عن مواصفات الهاتف الجديد "Nokia 5.1 Plus"، وهي على النحو التالي:

- معالج "MediaTek MT6771" ثماني النوى بتردد 1.8 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات "ARM Mali-G72 MP3" بتردد 800 غيغاهيرتز.

- نظام تشغيل "Android 8.1.0 Oreo".

- شاشة بمقاس 5.86 بوصة ودقة عرض 1530/720 بيكسل، وأبعاد 19:9.

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+5) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 32 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD".

- منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM" ومنافذ "USB 2.0 ،USB-OTG".

- مستقبل إشارات راديو.

- بطارية بسعة 3060 ميللي أمبير.

- الأبعاد: 149.5/71.9/8.1 ملم.

- الوزن: 160غراماً.

مصدر الصورة: يوتيوب

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