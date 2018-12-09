إليكم مواصفات هاتف "Nokia 5.1 Plus" الجديد (فيديو)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
كشفت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع "نوكيا" عن مواصفات الهاتف الجديد "Nokia 5.1 Plus"، وهي على النحو التالي:
- معالج "MediaTek MT6771" ثماني النوى بتردد 1.8 غيغاهيرتز.
- معالج رسوميات "ARM Mali-G72 MP3" بتردد 800 غيغاهيرتز.
- نظام تشغيل "Android 8.1.0 Oreo".
- شاشة بمقاس 5.86 بوصة ودقة عرض 1530/720 بيكسل، وأبعاد 19:9.
- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+5) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية 32 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD".
- منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM" ومنافذ "USB 2.0 ،USB-OTG".
- مستقبل إشارات راديو.
- بطارية بسعة 3060 ميللي أمبير.
- الأبعاد: 149.5/71.9/8.1 ملم.
- الوزن: 160غراماً.
مصدر الصورة: يوتيوب
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