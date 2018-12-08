ميزات جديدة يقدمها تطبيق "خرائط غوغل".. إليك خطوات الاستخدام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعدّ تطبيق "خرائط غوغل" Google Maps، واحداً من التطبيقات الأكثر استخداماً، وتعمل شركة "غوغل" على تطوير بشكلٍ دائم. ويضم التطبيق الكثير من الميزات التي تتيح للمستخدم الإطلاع على الأماكن التي كان فيها، وقوائم بالأحداث المباشرة القريبة live events، وميزات لتخصيص توصيات الطعام وخيارات النقل العام، وغيرها.

إلى جانب ذلك، فإنّ هناك العديد من الخدمات التي يمكن أن يوفرها هذا التطبيق للمستخدمين، وإليكم أبرزها:

1- حجز خدمةUber أو كريم من داخل التطبيق

إذا كنت في زيارة مكان ما وترغب في المقارنة بين تكلفة "أوبر" أو "كريم" لرحلتك، فيمكنك اللجوء لتطبيق خرائط غوغل الذي سيعطيك السعر التقديري لرحلتك بدون فتح تطبيق أوبر Uber أو كريم. كما يمكنك من خلاله فتح أي تطبيق منهما لإتمام الحجز.

وللوصول لهذه الميزة اتبع الخطوات التالية:

- انتقل إلى خرائط غوغل على هاتفك، مع التأكد من تشغيل ميزة الموقع location

- اضغط على زر Go لتحديد وجهتك Choose destination

- في الجزء العلوي من الشاشة اختر رمز الشخص الرافع يده في الهواء

- في الجزء السفلي من الشاشة سيظهر لك أسعار أوبر وكريم

- اضغط على التطبيق الذي يناسبك

- ثم اضغط على زر فتح التطبيق Open App

- سيتم الانتقال بك للتطبيق من أجل عمل تأكيد Confirm للرحلة

2- استخدم علامة تبويب Commute الجديدة

أضافت "غوغل" مؤخراً علامة تبويب جديدة إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق خرائط غوغل تُسمى Commute والتي من شأنها أن تعرض لك أسرع طريق بين العمل أو المنزل اعتماداً على مكان وجودك. كذلك تقدم لك هذه الميزة معلومات جديدة عن كل جزء من رحلتك، مثل توفير مسار بديل إذا لم يكن المسار الرئيسي هو الخيار الأفضل، مع إعطائك تقديرات للوقت الذي ستصل فيه فعلياً.

ولمعرفة كيفية استخدام ميزة Commute الجديدة، اتبع الخطوات التالية:

- انتقل إلى تطبيق خرائط غوغل على هاتفك

- اضغط على علامة تبويب التنقل Commute في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة

- اضغط على النقاط الثلاثة في الجزء العلوي من الشاشة

- اضغط على الإعدادات Settings ثم اضغط على إعدادات التنقل Commute Settings

- أدخل كلاً من عنوان المنزل والعمل

- اختر طريقة تنقلك: بالسيارة أو النقل العام أو الدراجة البخارية أو الدراجة الهوائية أو المشي

- اضبط أوقات التنقلات Commute Times وهما وقت الذهاب للعمل ووقت مغادرة العمل

- شغّل خيار الحصول على إشعارات التنقل Get commute notifications، بحيث يمكنك التعرف على حركة المرور أو التأخير قبل مغادرتك، ثم اضغط انتهاء Finish.

3- تعرف على الأحداث المباشرة live events القريبة منك

هذه الميزة مهمة جداً لهواة السفر أو من يعتمد عملهم على التنقل بين الكثير من المدن.

وإليك كيفية البحث عن الأحداث المباشرة القريبة:

- انتقل إلى تطبيق خرائط غوغل على هاتفك

- اضغط على علامة تبويب استكشاف الأماكن المجاورة Explore Nearby الموجودة أسفل الشاشة

- اضغط على رمز الأحداث Events

- ستظهر لك الأحداث المُقامة حالياً، اضغط على الحدث الذي تريده لمعرفة المزيد عنه مثل مكان شراء التذاكر، أو لإضافة الحدث إلى التقويم الخاص بك

4- تعرف على مدى ازدحام المكان قبل زيارتك له

عبر هذه الميزة، يمكنك معرفة مدى ازدحام هذا المكان من خرائط غوغل باستخدام الموقع والبيانات السابقة. وللوصول لذلك اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق خرائط غوغل على هاتفك

- ابحث عن المكان الذي تخطط لزيارته

- اضغط مع السحب من الجزء السفلي من الشاشة لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذا المكان

- مرر لأسفل حتى تصل لخيار الأوقات الشائعة Popular times

- سترى مدى ازدحام المكان عادةً في أوقات معينة من اليوم، اضغط على اليوم لمعرفة مدى ازدحام هذا المكان في أيام معينة من الأسبوع.

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