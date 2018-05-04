إحذر.. ثغرة في خرائط "غوغل" قد تقودك إلى مواقع مشبوهة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصبح برنامج "غوغل مابس"، "Google Maps" التطبيق المفضل لدى ملايين المستخدمين للبحث عن وجهتهم أثناء التنقل، كما تمكن من إزاحة تطبيقات أخرى منافسة مثل "Here" من شركة نوكيا وخرائط أبل Apple Maps، لكن من اللازم معرفة ما الذي يمكن أن يترتب عليه إستهلاكك لهذه الخدمة!

في هذا الخضم، حذر "مارك ستوكلي"، الخبير الأمني في شركة "سوفوس" للأبحاث، من ثغرة في برنامج خرائط غوغل، من الممكن أن يستغلها مخترقو الأنظمة، ليقودوا المستخدمين إلى مواقع مشبوهة، تدير أعمال احتيال، ونقلا عن صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن "ستوكلي"، قال بأن "مواقع إنترنت خبيثة، تتنكر لتبدو كاختصارات آمنة إلى خرائط غوغل"..

وبالتالي أضاف "ستوكلي": "عندما ينقر المستخدم على الرابط الذي يفترض أن يأخذه لخرائط غوغل، يتفاجئ بتوجيهه إلى مواقع خبيثة"، بهذا الخصوص أعلنت "غوغل" في وقت سابق من العام الحالي، عزمها إغلاق خدمتها الخاصة باختصار الروابط goo.gl، والتي تختزل عناوين الروابط الطويلة لخرائط غوغل لأخرى أقصر..

وتعمل مثل هذه الخدمة على إعادة توجيه متصفح الإنترنت الخاص بالمستخدمين، عبر بروتوكول نقل النص التشعبي "HTTP"، وهو ما يجعلها عرضة لأي شخص يريد إخفاء روابط تصيد، لأنها غالبا ما تكون موثوقة لدى المستخدمين..

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