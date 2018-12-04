من "غوغل".. إليكم قائمة بأفضل التطبيقات للعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "غوغل"، الإثنين الماضي، عن قائمة بأفضل تطبيقات أندرويد والأفلام والألعاب الإلكترونية على متجر "غوغل بلاي"، للعام 2018.

وجاءت قائمة "غوغل بلاي" مقسّمة على مجموعتين: الاولى من اختيارها والثانية من اختيار المستخدمين، وأطلقت عليها اسم تفضيلات المعجبين، وتعتمد على تصويتهم لصالح التطبيقات والألعاب والأفلام المفضلة.

وجاء تطبيق drops كأفضل تطبيق اختارته "غوغل" للعام 2018، فيما حلّ تطبيق "youtube tv" كأفضل تطبيق من اختيار المستخدمين.

وفيما خصّ الألعاب، فقد جاء اختيار "غوغل" مطابقاً لخيار المستخدمين، حيثُ تصدّرت لعبة "pubg" قائمة أفضل الألعاب للعام 2018.

ووضعت الشركة أربع قوائم بتطبيقات أندرويد الفائزة:

في فئة "الأكثر تسلية":

Vimage-: هذا التطبيق يمكِّن المستخدم من إضافة رسوم متحركة إلى الصور.

No Draw-: تطبيق للتلوين ويحتوي على مكتبة تضم عدداً كبيراً من الأشكال في عدة مواضيع، ليقوم المستخدم بتلوينها.

Neverthink-: تطبيق لمشاهدة أفضل مقاطع الفيديو، وتأتي للمستخدم من دون عناء البحث على الإنترنت.

Tik Tok-: النسخة التجارية الجديدة من تطبيق Musical.ly

Scout FM-: تطبيق لسماع المدونات الصوتية.

في فئة "الجواهر الخفية" وهي التطبيقات الجديدة الآخذة في النمو:

- Slowly: تطبيق يعيد مدرسة المراسلات القديمة إلى الحياة.

- Unfold: يتيح تكوين قصص بقوالب بسيطة.

- Just a Line: تطبيق للرسم باستخدام تقنية الواقع المعزز.

- Luci: تطبيق لتدوين ورسم الأحلام بشكل يومي.

- Learn Spanish With Lirica: تطبيق يستخدم الموسيقى ليساعد المستخدمين على تعلم اللغة الإسبانية.

في فئة "أفضل تحسين ذاتي":

- Mimo: تطبيق يساعد على كتابة الأكواد.

- 10% Happier: يسهل تعلم التأمل.

- Keep Trainer: يوفر تدريباً للياقة البدنية.

- MasterClass: يوفر فصولا في التمثيل والغناء والطبخ.

في فئة "أفضل مساعد يومي":

- Tasty: تطبيق يوفر وصفات لتحضير الطعام.

- Otter Voice Notes: تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحويل المقاطع الصوتية إلى كتابة.

- Sift: تطبيق تسوق إلكتروني يساعد على توفير المال أثناء التسوق.

- Canva: تطبيق يساعد في تصميم الملصقات والمنشورات الورقية والإلكترونية.

- Notion: تطبيق لتدوين الملاحظات، يستطيع دمجها بالمهام وقواعد البيانات الخاصة بالمستخدم.​

مصدر الصورة: PaketanInternet.com

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