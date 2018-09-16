شبكة الجيل الخامس من الإنترنت.. قريبا في المنازل الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا تخلو المنازل الأمريكية تقريبا من الانترنت الذي يتدخل في أدق التفاصيل نظرا لهوس الأمريكيين بالتكنولوجيا..

في هذا الصدد، أعلنت شركة "Verizon" الأمريكية عن نيتها إطلاق خدمات الجيل الخامس من الإنترنت المنزلي "5G Home" في الولايات المتحدة، مطلع الشهر المقبل. وتشير الشركة إلى أن خدماتها ستبدأ في بضع ولايات ومناطق أمريكية، كهيوستن ولوس أنجلوس ساكرامنتو، وستصل سرعة تحميل واستقبال البيانات في شبكاتها إلى 1 غيغابايت/ثانية.

كما ستقدم الشركة مع خطوط الإنترنت السريع خدمات مجانية لـ 3 أشهر، تتضمن استعمال تطبيقات "YouTube TV" والعديد من تطبيقات مشاهدة الأفلام.وتتميز خدمات الإنترنت من "5G Home" بأنها ستكون مجانية في الشهور الـ 5 الأولى، بعدها سيدفع المستخدم 70 دولارا شهريا، وتفكر الشركة بإطلاق خدمات "5G" أيضا لمستخدمي الهواتف الذكية، مقابل 50 دولارا في الشهر..

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