غوغل تطلق أول "مقبرة إلكترونية" لدفن تطبيقاتها الفاشلة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة "غوغل" العملاقة موقعاً الكترونياً جديداً أطلقت عليه اسم "مقبرة غوغل". وتهدف الشركة عبر هذا الموقع، إلى دفن جميع منتجاتها ومشاريعها وتطبيقاتها الفاشلة.

وتضمّ المقبرة الالكترونية الجديدة 44 خدمة من "غوغل"، كانت الشركة تخلّت عنها على مرّ سنوات الماضية بسبب فشلها وعدم اهتمام المستخدمين بها، وأبرزها "غوغل آنسرز" و "غوغل بلس" الذي كان يعتبر من أبرز تطبيقات غوغل خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2018. وتضمّ المقبرة شواهد لكلّ تطبيق على حدة، تضم اسمه وتعريفاً بسيطاً به، وسنوات عمله وأسباب إخفاقه.

كذلك، تتضمن القائمة أيضاً بعض الخدمات التي كان لها تأثير قصير الأجل مثل "لايفلي"، وهي بيئة افتراضية على الويب تم إطلاقها وإغلاقها في عام 2008.

مصدر الصور: تويتر

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