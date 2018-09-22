هواوي تسخر من آبل في يوم بيع "IPHNOE XS"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - ( صحف)

أرسلت شركة هواوي في سنغافورة موظفين تابعين لها إلى مناطق تجمع الراغبين في شراء الهواتف الجديدة iPhone XS / XS Max / XR حيث قاموا بتوزيع أجهزة شحن للبطاريات بشكل مجاني، وذلك في إشارة إلى ضعف البطاريات الخاصة بهواتف شركة أبل الجديدة.

أجهزة الشحن هذه أتت في مغلفات كتب عليها "هذا شاحن للبطارية. سوف تحتاج إليه. مقدم من هواوي".

اللافت للانتباه أن أجهزة الشحن هذه لم تكن من الحجم الصغير أو ذات السعر المتدني، فقد اختارت الشركة الصينية أن تكون حملتها من الدرجة الأولى، إذ كانت كل أجهزة الشحن بسعة 10000 ميللي أمبير.

ووفقا لمواقع سنغافورية فإن قيمة هدية هواوي تصل إلى 80 دولار سنغافوري (ما يعادل 58 دولار أميركي تقريبا).

وكانت هواوي قد تفوقت على أبل مؤخرا لتحتل المركز الثاني في مبيعات الهواتف الذكية حول العالم خلال الربع الثاني من عام 2018.

إقرأ أيضاً:

أول شكوى تتعلق بشاشة "آيفون" XS Max

موقع لكشف السرقات العلمية والانتحال في البحوث الأكاديمية