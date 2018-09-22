أول شكوى تتعلق بشاشة "آيفون" XS Max

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

تزامن أول يوم من حصول عملاء "أبل" على هاتفهم الجديد "آيفون XS " و"آيفون XS MAX"، مع أول شكوى تخص عطلا في شاشة الجهاز الجديد للشركة الأمريكية، حسبما زعم أحد المستخدمين على تويتر.



بدأ عملاء أبل، في الحصول على الهاتفين الجديدين "آيفون XS " و"آيفون XS MAX"، بعدما قدموا طلبا مسبقا اعتبارا من يوم 14 سبتمبر عند الكشف عن تلك الهواتف.



إلا أن بعض مستخدمي الهاتف الجديد فوجئوا بظهور مشكلة في الشاشة اطفئت فرحتهم ، بعد ساعات من استلامها .



ففي اليوم الأول لوصول الهاتف، نشر مستخدم يدعى مصطفى علي من أستراليا، على صفحته الشخصية في تويتر، صورتين تبيّنان عطلا يصيب شاشة آيفون "XS MAX"..



وتظهر إحدى الصور الشاشة، التي يبلغ قياسها 6.5 إنش، مقسومة بخط عمودي باللون أبيض.



وأرفق المستخدم مصطفى علي التغريدة بهاشتاغ يعبر فيه عن "خيبة أمله" في هاتف أبل الحديث "iPhoneMaxdisappointment#".



التغريدة انتشرت بشكل كبير، حيث أعيد تداولها أكثر من 100 مرة في زمن قياسي، ولم تعلق أبل بشأن ظهور مشاكل في هاتفها الجديد.



وفي وقت سابق ، كشفت تقارير إخبارية عن ظهور أول عيب في أحدث هواتف شركة "أبل" الأمريكية "آيفون إكس آر".



ووفق ما ذكره موقع "بزنس تايمز"، فإن الكاميرا الخاصة بالهاتف ، تعاني من قصور خطير في التقاط بعض الصور.



كما أنها تواجه مشكلة في وضعية "بورتريه"، ما يجعلها غير قادرة على تركيز اللقطة على جميع الأجسام.

وتتفاعل كاميرا "آيفون إكس آر" مع الأشخاص بشكل رئيسي، لكنها غير قادرة على التفاعل مع الأجسام الأخرى غير البشرية، وتلتقط صورها بشكل غير دقيق تمامًا.

وأفادت التقارير، أن المشكلة تكمن في أن "أبل" زودت هاتفها بكاميرا أحادية أقل ذكاء من كاميرات أحادية منافسة، مثل كاميرات هواتف "بيكسل 2" المطروحة من منافستها "جوجل".

وكانت أبل قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن هواتف "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس إس ماكس" و"آيفون إكس آر" الجديدة.



وقال إن الجهازين يعتمدان بشكل كبير على الخصائص والميزات الموجودة في "آيفون X"، الذي جرى طرحه في الأسواق العام الماضي.

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