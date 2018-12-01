"سبيس إكس" تطلق مركبة شحن إلى الفضاء قريبا

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نيتِها إطلاق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية الدولية، في الرابعِ من ديسمبر 2018.

وأوضحت الشركة أن مركبةَ Dragon التي سَتُطلق على متنِ صاروخ "فالكون-9"، ستحملُ إلى المحطةِ أذرعا ميكانيكية مُخصصة لتزويدِ محركات المحطة بوقودٍ الميثان السائل، ومعداتٍ علمية متطورة لدراسةِ الظواهر الفلكية والغلافِ الجوي ومراقبةِ الغطاء النباتي على الأرض.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المهمة لـ "Dragon" ستكون الـ 16 التي تحمل فيها مؤنا ومعدات علمية إلى المحطة الفضائية.

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نيتها إطلاق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية الدولية، في 4 ديسمبر 2018.

وأوضحت الشركة أن مركبة "Dragon" التي ستطلق على متن صاروخ "فالكون-9"، ستحمل إلى المحطة أذرعا ميكانيكية مخصصة لتزويد محركات المحطة بوقود الميثان السائل، ومعدات علمية متطورة لدراسة الظواهر الفلكية والغلاف الجوي ومراقبة الغطاء النباتي على الأرض.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المهمة لـ "Dragon" ستكون الـ 16 التي تحمل فيها مؤنا ومعدات علمية إلى المحطة الفضائية.

وسيأتي إطلاق "سبيس إكس" لهذه المركبة بعد يومين فقط من إطلاقها لصاروخ "فالكون-9" الذي سيحمل إلى الفضاء 64 قمرا صناعيا صغيرا تابعا لـ 17 دولة، حيث سيضعها على ارتفاعات تتراوح ما بين 600 إلى 800 كلم عن سطح الأرض.

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