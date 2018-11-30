إليكم أبرز الصور التي ألتُقطت لكوكب المريخ عبر التاريخ

أخبار الآم | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لأنه أقرب جيران كوكب الأرض، فقد كان للمريخ سحره الخاص على البشرية منذ مئات السنين.

إليكم الطريقة التي قمنا بها بتصويره على مر السنين..

في السادس والعشرين من نوفمبر الحالي ، هبطت مركبة ناسا InSight على المريخ ، بعد رحلة طويلة وشاقة وصلت إلى 301 مليون ميل.

واول الغيث بعد أقل من 24 ساعة من وجودها على الكوكب الأحمر ، أرسلت بالفعل صورتين مذهلتين.

تم إرسال الصورة الأولى من مركبة InSight بعد أن حطت رحالها على سطح المريخ.

استخدم المسبار InSight كاميرته الآلية المثبتة على ذراعه لالتقاط صورة عن محيطه.

خلال وجوده على سطح المريخ، سيقوم InSight بإرسال إشارات لا تحصى إلى الأرض ، ما يمنحنا نظرة تفصيلية على المناظر الطبيعية الغريبة للكوكب البعيد.

وسوف يتطلب الأمر قياسات الرياح المريخية والحركات الزلزالية وحتى درجات الحرارة تحت الأرض .

وكالة ناسا وبعد هبوط مركبة InSight تكون قد أمضت الكثير من الوقت على سطح المريخ بالفعل ، ولديها مجموعة ضخمة من صور المريخ..

اخترنا بعضًا من أفضل الصور المأخوذة من أقرب جيران الأرض.

تظهر الكاميرا البانورامية لمركبة Opportunity فوهة "روح سانت لويس" وغيرها من معالم ومميزات كوكب المريخ

التقطت مركبة Opportunity هذه "الكريات" الصغيرة المعروفة أيضًا باسم "العنب البري" على سطح المريخ في أبريل 2004

تم إنشاء هذا الثقب فعلاً بواسطة مركبة Opportunity , باستخدام أداة التآكل المكسوة بالصخر. كانت الصخرة المعنية تحمل اسم "Gagarin" ، ويبلغ طولها 4.5 سم

أتمت المركبة Opportunity عامها السابع على المريخ للتحقيق في فوهة "سانتا ماريا". الفوهة يبلغ قطرها تقريبا طول ملعب كرة القدم

التقطت مركبة ناسا Spirit هذه الصورة في فبراير 2006 ، بعد استخدام أداة صخرية لتكسير الصخور على سطح المريخ.

أعضاء فريق ناسا وصف البقع بأنها كأعين الوجه.

التقطت في يناير 2004 من قبل مركبة Spirit . تُظهر الصورة موقع هبوط المركبة الفضائية في محطة كولومبيا التذكارية عند فوهة جوسيف. على يمين الصورة ، يمكنك رؤية التلال ، وعلى اليسار يمكنك رؤية سلسلة من فوهة البركان

التقطت مركبة Opportunity التابعة لشركة "ناسا" هذه الصورة ، موضحةً حقل الكثبان الرملية المثير على سطح فوهة بركان Endurance . تسلط هذه الصورة الضوء على اللون الأزرق على السطوح المسطحة ، والناجمة عن "العنب البري" ، وهي عبارة عن كروية تحتوي على حجار الدم التي تتراكم على الأرض.

تم التقاط هذه الصورة من قبل مركبة Spirit لصخرة داكنة يبلغ طولها 40 سم على رمال المريخ. كان هذا على بعد أقل من 5 أمتار من المركبة. وهي جزء من الصخور البركانية ، واحدة من العديد من الصخور التي تنحدر على منحدر "Low Ridge"

ألتقطت المركبة Opportunity صورة لخليج سانت فنسنت، وهي عبارة عن قطعة من أرض بارزة من جدران فوهة بركان فيكتوريا. ويعتقد أن الشريط الساطع في المنتصف هو سطح المريخ قبل أن يتسبب الإصطدام في تشكل الفوهة.

أخذت مركبة Curiosity هذه الصورة ، التي تظهر انحدارًا من التلال والطبقات الصخرية على جبل Sharp. التلال عبارة عن بقايا متآكلة من الحجر الرملي القديم.

هذا هو تشكيل Kimberley ، ألتقطت هذه الصورة من قبل مركبة Curiosity حيث تشير الطريقة التي تتجه بها الأرض نحو جبل Sharp إلى أن المياه كانت تتدفق نحو الحوض الذي كان موجودًا من قبل.

تُظهر هذه الصورة المنطقة السفلى من جبل Sharp ، وتم التقاطها في عام 2016 على متن المركبة "Curiosity ". المساحة الموضحة هنا هي حوالي 3 أمتار.

هذه التلة المظلمة تسمى تلة Ireson وترتفع حوالي 4.8 متر في الهواء على الجهة السفلى من جبل Sharp . تتكون هذه الصورة من 41 صورة التقطتها مركبة Curiosity في فبراير 2017.

يُظهر هذا العرض من كاميرا مركبة Curiosity تموجات في حقل كثيب على الجهة السفلى من جبل Sharp . تم التقاط هذه الصورة في آذار/ فبراير 2017 كجزء من لقطة بانورامية بزاوية 360 درجة لشاطئ Ogunquit.

التقطت صورة selfie المدهشة هذه من مركبة Curiosity في كثبان Namib عام 2016. وكانت الكاميرا المستخدمة وقتها هي عدسة المنظار الذي يقع في نهاية الذراع الآلية للمركبة.

تم التقاط صورة selfie هذه من قبل مركبة Curiosity في فبراير 2018 ، وتظهر المركبة على قمة جبل Vera Rubin . في الخلف بعيدا عن المركبة يظهر جبل Sharp ، وهو منطقة أبحاث رئيسية للمركبة.

استخدمت المركبة Curiosity كاميرا الذراع الآلية الخاصة بها لإلقاء الضوء على هذه اللقطة الليلية لحجر رملي اسمه Windjana. تم حفر الثقب بواسطة المركبة لجمع عينة من داخل الصخرة.

التقطت المركبة Curiosity هذه الصورة في عام 2012 ، حيث عرضت عجلاتها الثلاثة اليسرى. بعيدا يمكن رؤية المنحدر السفلي لجبل Sharp.

تظهر هذه الصورة نيزك التقطت صورته من قبل مركبة Curiosity الصخرة، اسمه لبنان ، هو نيزك حديدي هبط على المريخ من مكان آخر في الفضاء

تُظهر هذه الصورة حفرة عميقة بعمق 5 سم تم حفرها بواسطة مركبة Curiosity . قد تم حفر الثقب الذي يبلغ طوله أكثر من نصف بوصة بقليل ، في 20 مايو 2018 ، وكان أول عينة من الصخور تم التقاطها منذ أكتوبر 2016

المصدر: www.news.com.au

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