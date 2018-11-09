ما سر القارات المختفية تحت أنتاركتيكا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) النقاب عن آثار القارات المفقودة المخفية تحت أنتاركتيكا لملايين السنين والتي تبعد على عمق 1.6 كم، تحت القارة الجليدية حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واستخدم الباحثون قراءات "GOCE"، لرصد ورسم حركات الصفائح التكتونية للأرض تحت أنتاركتيكا، حيث سنحت الدراسة للعلماء بتتبع التحولات التكتونية الخفية على مدى 200 مليون سنة مضت، إلى جانب تقديم رؤى جديدة حول كيفية تشكل القارة القطبية الجنوبية.

وأوضح فاوستو فيراشيولي، القائد العلمي للجيولوجيا والجيوفيزياء في أنتاركتيكا: "إن صور الجاذبية تُحدث ثورة في قدرتنا على دراسة القارة الأكثر غموضا على الأرض: أنتاركتيكا".

وأشار إلى أن : "في شرق القارة القطبية الجنوبية، نرى فسيفساء مثيرة من السمات الجيولوجية، التي تكشف عن أوجه التشابه والاختلاف الأساسي بين القشرة الأرضية تحت القارة القطبية الجنوبية والقارات الأخرى، التي انضمت إليها قبل 160 مليون سنة".

وكشفت الدراسة أيضا أن غرب أنتاركتيكا يضم قشرة أرق من تلك الموجودة في شرق القارة القطبية الجنوبية، ويأمل الباحثون أن تُستخدم هذه النتائج في التأثيرات الجيولوجية على الأنتاركتيكا والهيكل القاري، وعلاقتهما بذوبان الجليد.



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