اكتشاف هياكل عظمية لزواحف وجدت قبل 135 مليون عاماً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع "ناشيونال بابليك راديو"، اليوم الجمعة، أنّ "علماء عثروا على هياكل زواحف عملاقة تسمى موساسورات، في سواحل أنغولا المطلّة على المحيط الأطلسي".

وأشار الموقع نقلاً مصدر إلى أنه "على الرغم من أن أنغولا ليست دولة معروفة بالمستحاثات، لكن من الناحية الجيولوجية يستحق الأمر بعض الأبحاث".

وتعود هذه العظام لوحوش بحرية قديمة كانت تعيش على طول سواحل غرب أفريقيا. وقبل 135 مليون سنة، شهد جنوب المحيط الأطلسي اضطراباً محيطياً، أدى إلى تغييرات هائلة في مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة. ووجدت هذه الموساسورات آنذاك موطناً جديداً لها، وخاضت حرباً مع المخلوقات البحرية الأخرى من أجل إثبات وجودها. وظلت هذه الموساسورات تتجول في المحيط الأطلسي لأكثر من 30 مليون عاماً، برفقة السلاحف وأسماك القرش وغيرها من الزواحف الكبيرة.

مصدر الصورة: thingsthatsuck.info

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